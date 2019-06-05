На Львовщине на стоматолога напали с ножом и перерезали вены. Фото: Elecom

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Ракурс

В Городецком районе Львовской области иностранец напал на врача-стоматолога. У медика перерезаны вены и сейчас его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

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Кровавый инцидент произошел около 11.00 утра, тогда же были вызваны полицейские. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации, иностранец напал на стоматолога в его кабинете и нанес ему несколько ударов ножом. Злоумышленника задержали на месте происшествия в установленном порядке.

В отношении нападавшего открытое уголовное производство по ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Если вина злоумышленника будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце мая в Иерусалиме палестинец напал на прохожих с ножом у синагоги. В результате происшествия пострадали два человека.