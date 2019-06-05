На Львівщині на стоматолога напали з ножем: йому перерізали вени. Фото: Elecom

https://racurs.ua/ua/n122800-na-lvivschyni-na-stomatologa-napaly-z-nojem-yomu-pererizaly-veny-foto.html

Ракурс

У Городоцькому районі Львівської області іноземець напав на лікаря-стоматолога. У медика перерізані вени і наразі його госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

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Кривавий інцидент стався близько 11.00 ранку, тоді ж були викликані поліцейські. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

За попередньою інформацією, іноземець напав на стоматолога у його кабінеті і наніс йому кілька ударів ножем. Зловмисника затримали на місці події у встановленому порядку.

Стосовно нападника відкрите кримінальне провадження за ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Якщо провину зловмисника буде доведено, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці травня в Єрусалимі палестинець напав на перехожих з ножем біля синагоги. Внаслідок події постраждали двоє осіб.