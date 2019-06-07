За прошедшие сутки в Украине подтопления фиксировались в трех областях. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Сложные погодные условия в Украине ожидаются в течение нынешних суток.

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Сегодня, 7 июня, в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях ожидаются грозы, а местами значительные дожди. В отдельных районах прогнозируются сильные ливни, град и шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Кроме того, по информации синоптиков, на протяжении 7−8 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2−1,0 м над уровнями. Из-за сильных ливней на малых водотоках могут повыситься уровни воды, формироваться значительные стоки.

В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате интенсивных осадков 6 июня в трех областях подтопило населенные пункты.

В Ивано-Франковской области подтоплено 39 жилых домов, 170 домохозяйств в 15 населенных пунктах на территории пяти районов. На Херсонщине фиксировалось подтопление 150 домохозяйств в с. Новая Маячка Олешковского района. В Кировоградской области было подтоплено 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.

Напомним, 6 июня из-за сильного ливня затопило отдельные населенные пункты в Херсонской области. Под водой оказались проезжие части и улицы города Новая Каховка, а в селе Новая Маячка Олешковское района подтопило более 50 приусадебных участков.