За минулу добу в Україні підтоплення фіксувалися в трьох областях. Фото: ДСНС

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Складні погодні умови в Україні очікуються впродовж нинішньої доби.

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Сьогодні, 7 червня, у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях очікуються грози, а місцями значні дощі. В окремих районах прогнозуються сильні зливи, град та шквали 15−20 м/с. Про це повідомив Гідрометцентр.

Крім того, за інформацією синоптиків, впродовж 7−8 червня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2−1,0 м над рiвнями. Через сильні зливи на малих водотоках можуть пiдвищитися рiвнi води, формуватися значні стоки.

У прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій заявили, що внаслідок інтенсивних опадів 6 червня у трьох областях підтопило населені пункти.

В Івано-Франківській області підтоплено 39 житлових будинків, 170 дворогосподарств у 15 населених пунктах на території п’яти районів. На Херсонщині фіксувалося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району. У Кіровоградській області було підтоплено 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

Нагадаємо, 6 червня через сильну зливу затопило окремі населені пункти в Херсонській області. Під водою опинилися проїжджі частини та вулиці міста Нова Каховка, а в селі Нова Маячка Олешківського району підтопило понад 50 присадибних ділянок.