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Александр Лазорко, фото: Александр Лазорко

В Украину вернулся экс-глава «Укртранснафты», которого обвиняли в подписании невыгодных государству контрактов (ФОТО)

7 июн 2019, 11:50
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В Украину вернулся бывший глава «Укртранснафты» Александр Лазорко, который возглавлял эту компанию с 2009 года до марта 2015 года и был отстранен Наблюдательным советом из-за манипуляции со скачиванием технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы «Приват» в Надворной, Дрогобыче и Кременчуге.

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За хранение нефти «Укртранснафта» платила около 2,5 млн грн в день, сообщает издание «Эспрессо».

С августа 2015 года по конец мая этого года Лазорко находился в национальном розыске и скрывался в Лондоне. Правоохранители обвиняли его в нарушении ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

О возвращении Лазорко на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил внефракционный народный депутат Тарас Батенко.

Тарас Батенко и Александр Лазорко, фото: Тарас Батенко

Также фото из Лазороком опубликовал его сын Иван.

Мы были ограничены общением только в социальных сетях! — отметил Иван Лазорко. — Наконец справедливость восторжествовала, и я впервые за все эти годы обнял моего дорогого отца!

Напомним, 19 мая стало известно, что в Украину вернулся Андрей Портнов — заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича.


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