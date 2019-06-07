В Україну повернувся екс-голова «Укртранснафти», котрого звинувачували в підписанні невигідних державі контрактів, фото: Олександр Лазорко

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До України повернувся колишній голова «Укртранснафти» Олександр Лазорко, котрий очолював цю компанію з 2009 року до березня 2015 року й був усунений наглядовою радою через маніпуляції з викачуванням технологічної нафти та її розміщенням для зберігання на заводах групи «Приват» у Надвірній, Дрогобичі й Кременчуці. За зберігання нафти «Укртранснафта» платила близько 2,5 млн грн на день.

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Про повернення Лазорка до України на своїй сторінці у Фейсбук повідомив позафракційний народний депутат Тарас Батенко.

З серпня 2015 року по кінець травня цього року Лазорко перебував у національному розшуку й переховувався у Лондоні. Правоохоронці звинувачували його в порушенні ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Також фото з Лазороком опублікував його син Іван.

Ми були обмеженні до спілкування лише в соціальних мережах, — зазначив син Лазорка. — Нарешті справедливість перемогла і я вперше за всі ці роки обійняв мого батька!

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що до України повернувся Андрій Портнов — заступник очільника Адміністрації президента часів Віктора Януковича.