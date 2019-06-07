Коломойский и Боголюбов владеют десятками компаний в США, заявили в «ПриватБанке». Фото: Укринформ

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«Приватбанк» подал иск в американский суд против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Финучреждение, которое сейчас принадлежит государству, требует от миллиардеров компенсации за противоправные действия, причинившие убытки банку. «Приватбанк» обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании 470 млрд долл. В своем иске банк раскрыл информацию об их активах в США.

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Активы олигархов в Соединенных Штатах отыскали юристы, которые изучили кредитные портфели банка и транзакции компаний-получателей займов от «Привата». Больше всего имущества удалось обнаружить в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах, пишет «Радіо Свобода», ссылаясь на исковое заявление.

Среди прочего «Приватбанк» обнаружил:

компанию Public Square Building, приобретенную за 34 млн долл. в штате Огайо;

компанию One Cleveland Center, которую купили за часть средств банка (36,1 млн долл.) в штате Огайо;

компанию AECOM Building, купленную за 46,5 млн долл. в штате Огайо;

гостиницу Crowne Plaza Hotel, долю которой купили за 9 млн долл. в штате Огайо;

компанию Stemmons Towers, купленную частично за деньги банка (76 млн долл.) в штате Техас;

экс-корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему участок в штате Техас;

небоскреб PNC Plaza, приобретенный за 77 млн долл. в штате Кентукки;

небоскреб Huntington Building за 18,5 млн долл. в штате Огайо;

завод CC Metals and Alloys LLC, купленный за 188,1 млн долл. в штате Кентукки;

завод Felman Production LLC в штате Западная Вирджиния;

трейдинговую компанию для вышеупомянутого завода, имеющую склады в 20 штатах;

завод Kentucky Electric Steel, купленный за 20 млн долл. в штате Кентукки;

фирму Steel Rolling Holdings в штате Мичиган;

заброшенный завод Warren Steel, купленный частично за деньги банка (4,5 млн долл.) в штате Огайо;

бывший корпус Motorola Campus, купленный в штате Иллинойс.

Согласно иску, деньги из «ПриватБанка» перечислялись одним и тем же компаниям, которые использовали выведенные средства для покупки имущества в США.

«Приватбанк» уверен, что мошеннические схемы нанесли ему урон на сотни миллионов долларов, и будет доказывать это в суде.