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Коломойский и Боголюбов владеют десятками компаний в США, заявили в «ПриватБанке». Фото: Укринформ

Коломойский и Боголюбов владеют десятками компаний в США, заявили в «ПриватБанке» (ФОТО)

7 июн 2019, 17:50
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«Приватбанк» подал иск в американский суд против олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Финучреждение, которое сейчас принадлежит государству, требует от миллиардеров компенсации за противоправные действия, причинившие убытки банку. «Приватбанк» обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании 470 млрд долл. В своем иске банк раскрыл информацию об их активах в США.

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Активы олигархов в Соединенных Штатах отыскали юристы, которые изучили кредитные портфели банка и транзакции компаний-получателей займов от «Привата». Больше всего имущества удалось обнаружить в штатах Огайо, Иллинойс и Техас. Речь идет о ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах, пишет «Радіо Свобода», ссылаясь на исковое заявление.

Среди прочего «Приватбанк» обнаружил:

  • компанию Public Square Building, приобретенную за 34 млн долл. в штате Огайо;
  • компанию One Cleveland Center, которую купили за часть средств банка (36,1 млн долл.) в штате Огайо;
  • компанию AECOM Building, купленную за 46,5 млн долл. в штате Огайо;
  • гостиницу Crowne Plaza Hotel, долю которой купили за 9 млн долл. в штате Огайо;
  • компанию Stemmons Towers, купленную частично за деньги банка (76 млн долл.) в штате Техас;
  • экс-корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему участок в штате Техас;
  • небоскреб PNC Plaza, приобретенный за 77 млн долл. в штате Кентукки;
  • небоскреб Huntington Building за 18,5 млн долл. в штате Огайо;
  • завод CC Metals and Alloys LLC, купленный за 188,1 млн долл. в штате Кентукки;
  • завод Felman Production LLC в штате Западная Вирджиния;
  • трейдинговую компанию для вышеупомянутого завода, имеющую склады в 20 штатах;
  • завод Kentucky Electric Steel, купленный за 20 млн долл. в штате Кентукки;
  • фирму Steel Rolling Holdings в штате Мичиган;
  • заброшенный завод Warren Steel, купленный частично за деньги банка (4,5 млн долл.) в штате Огайо;
  • бывший корпус Motorola Campus, купленный в штате Иллинойс.

"Приватбанк" раскрыл имущество и подал иск на миллиардеров Коломойского и Боголюбова в США. Фото: Google (Westin Hotel)

"Приватбанк" раскрыл имущество и подал иск на миллиардеров Коломойского и Боголюбова в США. Фото: Google (Felman Trading, Inc)

"Приватбанк" раскрыл имущество и подал иск на миллиардеров Коломойского и Боголюбова в США. Фото: Google (CC Metals and Alloys LLC)

Согласно иску, деньги из «ПриватБанка» перечислялись одним и тем же компаниям, которые использовали выведенные средства для покупки имущества в США.

«Приватбанк» уверен, что мошеннические схемы нанесли ему урон на сотни миллионов долларов, и будет доказывать это в суде.


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