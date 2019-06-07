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Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку». Фото: Укрінформ

Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку» (ФОТО)

7 чер 2019, 17:50
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«Приватбанк» подав позов до американського суду проти олігархів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Фінустанова, яка зараз належить державі, вимагає від мільярдерів компенсації за протиправні дії, які заподіяли збитки банку. «Приватбанк» звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні 470 млрд дол. У своєму позові банк розкрив інформацію про їхні активи у США.

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Активи олігархів у Сполучених Штатах знайшли юристи, які дослідили кредитні портфелі банку та транзакції компаній-отримувачів позик від «Привату». Найбільше майна вдалося виявити у штатах Огайо, Іллінойс і Техас. Йдеться про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі, пише «Радіо Свобода», посилаючись на позовну заяву.

Серед іншого «Приватбанк» виявив:

  • компанію Public Square Building, придбану за 34 млн дол. у штаті Огайо;
  • компанію One Cleveland Center, яку придбали за частину коштів банку (36,1 млн дол.) у штаті Огайо;
  • компанію AECOM Building, придбану за 46,5 млн дол. у штаті Огайо;
  • готель Crowne Plaza Hotel, частку якої придбали за 9 млн дол. у штаті Огайо;
  • компанію Stemmons Towers, придбану частково за гроші банку (76 млн дол.) у штаті Техас;
  • екс-корпус CompuCom System Headquarters і прилеглу до нього ділянку у штаті Техас;
  • хмарочос PNC Plaza, придбаний за 77 млн ​​дол. у штаті Кентуккі;
  • хмарочос Huntington Building за 18,5 млн дол. у штаті Огайо;
  • завод CC Metals and Alloys LLC, придбаний за 188,1 млн дол. у штаті Кентуккі;
  • завод Felman Production LLC у штаті Західна Вірджинія;
  • трейдингову компанію для вищезгаданого заводу, що має склади у 20 штатах;
  • завод Kentucky Electric Steel, придбаний за 20 млн дол. у штаті Кентуккі;
  • фірму Steel Rolling Holdings у штаті Мічиган;
  • занедбаний завод Warren Steel, придбаний частково за гроші банку (4,5 млн дол.) у штаті Огайо;
  • колишній корпус Motorola Campus, куплений у штаті Іллінойс.

Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку». Фото: Google (Westin Hotel)

Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку». Фото: Google (Felman Trading, Inc)

Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку». Фото: Google (CC Metals and Alloys LLC)

Згідно з позовом, гроші з «ПриватБанку» перераховувалися одним і тим самим компаніям, які використовували виведені кошти для придбання майна у США.

«Приватбанк» переконаний, що шахрайські схеми завдали йому шкоди на сотні мільйонів доларів, і доводитиме це в суді.


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