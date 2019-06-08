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Ракурс
Храм Святого Семейства. Фото: Ticketea

Храм Святого Семейства в Барселоне позволили достроить спустя 137 лет (ФОТО, ВИДЕО)

8 июн 2019, 19:38
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Строительство Храма Святого Семейства в Барселоне возобновиться. Мэрия Барселоны выдала соответствующее разрешение на строительные работы.

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Проблемы с лицензией удалось решить благодаря совместной работе мэрии Барселоны и совета храма, Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте собора.

Мэрия Барселоны одобрила лицензию на строительство, которое позволит продолжить проект Антонио Гауди. Спустя 137 лет у Храма Святого Семейства есть необходимое разрешение на строительство, — говорится в сообщении.

Долгое время храм не имел разрешения от городского совета на ведение строительных работ. С ноября 2016 года мэрия города и совет собора вели переговоры. Без контроля администрации Барселоны строительство проходило с нарушениями. Ежегодный бюджет собора — 80 млн евро. Из этой суммы 50 млн евро тратятся на строительство.

Как известно, Храм Святого Семейства — один из самых известных проектов архитектора Антонио Гауди. Храм строится на частные пожертвования с 1882 года. Ожидается, что строительство завершат в 2026 году.

Храм Святого Семейства. Фото: ArchDaily

Напомним, 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери начался масштабный пожар, в результате которого обвалился шпиль и почти вся крыша. Представитель собора Андре Фино сообщил, что часть здания в результате пожара утрачена безвозвратно. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожар в Нотр-Дам де Пари стал ударом для нации.

Источник: Ракурс


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