Храм Святого Сімейства. Фото: Ticketea

https://racurs.ua/ua/n122939-hram-svyatogo-simeystva-u-barseloni-dozvolyly-dobuduvaty-cherez-137-rokiv-foto-video.html

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Будівництво Храму Святого Сімейства в Барселоні відновиться. Мерія Барселони видала відповідний дозвіл на будівельні роботи.

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Проблеми з ліцензією вдалося вирішити завдяки спільній роботі мерії Барселони та ради храму, Про це повідомляється в прес-релізі, опублікованому на сайті собору.

Мерія Барселони схвалила ліцензію на будівництво, що дозволить продовжувати проект Антоніо Гауді. Через 137 років Храм Святого Сімейства має необхідні дозволи на будівництво, — йдеться в повідомленні.

Тривалий час храм не мав дозволів від міської ради на ведення будівельних робіт. З листопада 2016 року мерія міста та рада собору вели переговори. Без контролю адміністрації Барселони будівництво проходило з порушеннями. Щорічний бюджет собору — 80 млн євро. З цієї суми 50 млн євро витрачаються на будівництво.

Як відомо, Храм Святого Сімейства — один з найвідоміших проектів архітектора Антоніо Гауді. Храм будується на приватні пожертвування з 1882 року. Очікується, що будівництво завершать у 2026 році.

Нагадаємо, 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері розпочалась масштабна пожежа, внаслідок якої обвалився шпиль та майже весь дах. Представник собору Андре Фіно повідомив, що частина будівлі внаслідок пожежі втрачена безповоротно. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пожежа в Нотр-Дам де Парі стала ударом для нації.