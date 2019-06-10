В Мали 95 человек погибли во время нападения на деревню. Фото: nahnews

https://racurs.ua/n123008-v-mali-95-chelovek-pogibli-vo-vremya-napadeniya-na-derevnu.html

Ракурс

Жертвами нападения на деревню в центральной части Мали стали по меньшей мере 95 человек. Именно столько тел пока что нашли в охваченной огнем деревне.

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Местные власти заявляют, что нападение совершили на деревню догонов. Предположительно, злоумышленниками являются члены конкурирующей этнической группы фулани. Об этом сообщает издание Reuters.

Предварительно установлено, что группа злоумышленников дождалась наступления темноты, открыла огонь по жителям деревни и затем подожгла дом. При населении около 300 человек, на перекличку пришли только 50 человек.

Между племенами фулани и догонов часто возникают кровавые конфликты. Так, в марте догоны напали на деревню фулани и убили более 150 человек. Это нападение назвали одним из страшнейших в недавней истории страны.

По информации издания, конфликт между племенами сильно осложняет ситуацию в регионах, которые используются Аль-Каидой и группировкой «Исламское государство». В последние годы террористы активно использовали этническое соперничество, чтобы расширить свое влияние и активизировать вербовку.

Отметим, что в 2013 году Франция была вынуждена задействовать свои войска, чтобы отбросить продвижение джихадистов с севера. Однако, с тех пор ситуация изменилась.

Как ранее сообщал «Ракурс», во Франции произошел взрыв, в результате которого пострадали люди.