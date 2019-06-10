У Малі 95 осіб загинули під час нападу на село. Фото: nahnews

https://racurs.ua/ua/n123008-u-mali-95-osib-zagynuly-pid-chas-napadu-na-selo.html

Ракурс

Жертвами нападу на село в центральній частині Малі стали щонайменше 95 осіб. Саме стільки тіл поки що знайшли в охопленому вогнем селі.

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Місцева влада заявляє, що напад здійснили на село догонів. Імовірно, зловмисниками є члени конкуруючої етнічної групи фулані. Про це повідомляє видання Reuters.

Попередньо встановлено, що група зловмисників дочекалася настання темряви, відкрила вогонь по мешканцях села і потім підпалила будинки. При населенні близько 300 осіб, на перекличку прийшли тільки 50 осіб.

Між племенами фулані і догонів часто виникають криваві конфлікти. Так, в березні догони напали на село фулані і вбили понад 150 осіб. Цей напад назвали одним з найстрашніших в недавній історії країни.

За інформацією видання, конфлікт між племенами значно ускладнює ситуацію в регіонах, які використовуються Аль-Каїдою і угрупованням «Ісламська держава». Останніми роками терористи активно використовували етнічне суперництво, щоб розширити свій вплив і активізувати вербування.

Зазначимо, що в 2013 році Франція була змушена задіяти свої війська, щоб відкинути просування джихадистів з півночі. Однак, з тих пір ситуація змінилася.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Франції стався вибух, в результаті якого постраждали люди.