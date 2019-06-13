Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Взятка в крупном размере: СБУ сообщила о разоблачении банды чиновников из Буковины, которые требовали 500 тыс. долл. за выделение земли, фото — СБУ

Полмиллиона долларов за землю: СБУ утверждает, что поймала на взятке банду чиновников из Буковины (ФОТО)

13 июн 2019, 13:59
999

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила на взятке в 500 тыс. долл. должностных лиц полиции и органов местного самоуправления Черновицкой области.

Loading...

Пресс-служба СБУ заявила, что 12 июня сотрудники этого силового ведомства уличили в вымогательстве неправомерной выгоды группу, в которую входили должностные лица местной власти и полиции Буковины.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат райсовета, и. о. сельского головы и двое полицейских вымогали деньги у представителя коммерческой структуры из Хмельницкой области. Он намеревался начать бизнес в Черновицкой области, однако посодействовать выделению земли под охотничьи угодья злоумышленники обещали за деньги. Речь шла о 100 га на территории одного из ОТГ Путильского района Черновицкой области.

Взятка в крупном размере: СБУ сообщила о разоблачении банды чиновников из Буковины, которые требовали 500 тыс. долл. за выделение земли, фото — СБУ

Первую часть взятки (200 тыс. долл.) фигурантам производства передавали в одном из кафе Каменца-Подольского. Их задержали с поличным.

СБУ готовит сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованному группой или преступной организацией) и ч. 4 ст. 368 (вымогательство взятки) УК Украины.

Взятка в крупном размере: СБУ сообщила о разоблачении банды чиновников из Буковины, которые требовали 500 тыс. долл. за выделение земли, фото — СБУ

В начале апреля этого года «Ракурс» сообщал, что Служба безопасности Украины задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку.

Взятка в крупном размере: СБУ сообщила о разоблачении банды чиновников из Буковины, которые требовали 500 тыс. долл. за выделение земли, фото — СБУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...