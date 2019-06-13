Взятка в крупном размере: СБУ сообщила о разоблачении банды чиновников из Буковины, которые требовали 500 тыс. долл. за выделение земли, фото — СБУ

https://racurs.ua/n123127-polmilliona-dollarov-za-zemlu-sbu-utverjdaet-chto-poymala-na-vzyatke-bandu-chinovnikov.html

Ракурс

Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила на взятке в 500 тыс. долл. должностных лиц полиции и органов местного самоуправления Черновицкой области.

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Пресс-служба СБУ заявила, что 12 июня сотрудники этого силового ведомства уличили в вымогательстве неправомерной выгоды группу, в которую входили должностные лица местной власти и полиции Буковины.

Оперативники спецслужбы установили, что депутат райсовета, и. о. сельского головы и двое полицейских вымогали деньги у представителя коммерческой структуры из Хмельницкой области. Он намеревался начать бизнес в Черновицкой области, однако посодействовать выделению земли под охотничьи угодья злоумышленники обещали за деньги. Речь шла о 100 га на территории одного из ОТГ Путильского района Черновицкой области.

Первую часть взятки (200 тыс. долл.) фигурантам производства передавали в одном из кафе Каменца-Подольского. Их задержали с поличным.

СБУ готовит сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованному группой или преступной организацией) и ч. 4 ст. 368 (вымогательство взятки) УК Украины.

В начале апреля этого года «Ракурс» сообщал, что Служба безопасности Украины задержала директора одного из коммунальных предприятий Львова, который требовал многомиллионную взятку за поставки извести на Грибовицкую свалку.