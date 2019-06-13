Хабар у великому розмірі: СБУ повідомила про викриття банди чиновників з Буковини, які вимагали 500 тис. дол. за виділення землі, фото — СБУ

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Ракурс

Служба безпеки України повідомила, що викрила на хабарі у 500 тис. дол. посадовців поліції та органів місцевого самоврядування Чернівецької області.

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Прес-служба СБУ заявила, що 12 червня співробітники цього силового відомства викрили на вимаганні неправомірної вигоди групу, до якої входили посадові особи місцевої влади та поліції Буковини.

Оперативники спецслужби встановили, що депутат райради, в. о. сільського голови і двоє поліцейських вимагали гроші у представника комерційної структури з Хмельницької області. Він мав намір розпочати бізнес в Чернівецький області, однак посприяти виділенню землі під мисливські угіддя зловмисники обіцяли за гроші. Йшлося про 100 га на території однієї з ОТГ Путильського району Чернівецької області.

Першу частину хабара (200 тис. дол.) фігуранти провадження передавали в одному з кафе Кам`янця-Подільського. Їх затримали на гарячому.

СБУ готує повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 (вимагання хабара) КК України.

На початку квітня цього року «Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки України затримала директора одного з комунальних підприємств Львова, який вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище.