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Ракурс
Хабар у великому розмірі: СБУ повідомила про викриття банди чиновників з Буковини, які вимагали 500 тис. дол. за виділення землі, фото — СБУ

Півмільйона доларів за землю: СБУ стверджує, що зловила на хабарі банду чиновників з Буковини (ФОТО)

13 чер 2019, 13:59
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Служба безпеки України повідомила, що викрила на хабарі у 500 тис. дол. посадовців поліції та органів місцевого самоврядування Чернівецької області.

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Прес-служба СБУ заявила, що 12 червня співробітники цього силового відомства викрили на вимаганні неправомірної вигоди групу, до якої входили посадові особи місцевої влади та поліції Буковини.

Хабар у великому розмірі: СБУ повідомила про викриття банди чиновників з Буковини, які вимагали 500 тис. дол. за виділення землі, фото — СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що депутат райради, в. о. сільського голови і двоє поліцейських вимагали гроші у представника комерційної структури з Хмельницької області. Він мав намір розпочати бізнес в Чернівецький області, однак посприяти виділенню землі під мисливські угіддя зловмисники обіцяли за гроші. Йшлося про 100 га на території однієї з ОТГ Путильського району Чернівецької області.

Першу частину хабара (200 тис. дол.) фігуранти провадження передавали в одному з кафе Кам`янця-Подільського. Їх затримали на гарячому.

Хабар у великому розмірі: СБУ повідомила про викриття банди чиновників з Буковини, які вимагали 500 тис. дол. за виділення землі, фото — СБУ

СБУ готує повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 4 ст. 368 (вимагання хабара) КК України.

Хабар у великому розмірі: СБУ повідомила про викриття банди чиновників з Буковини, які вимагали 500 тис. дол. за виділення землі, фото — СБУ

На початку квітня цього року «Ракурс» повідомляв, що Служба безпеки України затримала директора одного з комунальних підприємств Львова, який вимагав багатомільйонного хабара за постачання вапна на Грибовицьке сміттєзвалище.

Джерело: Ракурс


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