Инцидент произошел на горизонте 1146 м, фото: Golos.ua

https://racurs.ua/n123205-obval-porod-na-shahte-v-doneckoy-oblasti-unes-jizn-gornyaka-gschs.html

Ракурс

Один человек погиб в результате аварии на шахте «Центральная» госпредприятия «Торецьквугилля», расположенной в городе Торецке Донецкой области.

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Инцидент произошел вчера около девяти часов вечера, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла в результате выброса угольно-газовой смеси с обвалом породы на горизонте 1146 м на участке № 42.

На этом участке находились двое горняков, один из которых смог самостоятельно спастись. Тело второго нашли сегодня в 3.15.

Всего на шахте в момент аварии находились 119 горняков.

Из-за этого инцидента ее работа была приостановлена.

Напомним, в конце мая на Львовщине в результате обвала пород кровли на шахте «Лесная» погибли двое горняков. Их тела впоследствии обнаружила спасательная группа. Обвал произошел на горизонте 242 м. На аварийном участке в момент обрушения находился 21 человек из всего 59 горняков, работавших в то время в шахте.