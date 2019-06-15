Інцидент стався на горизонті 1146 м, фото: Golos.ua

https://racurs.ua/ua/n123205-obval-porid-na-shahti-v-doneckiy-oblasti-zabrav-jyttya-girnyka-dsns.html

Ракурс

Одна людина загинула внаслідок аварії на шахті «Центральна» держпідприємства «Торецьквугілля», розташованій у місті Торецьку Донецької області.

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Інцидент стався вчора близько дев’ятої години вечора, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Аварія сталася внаслідок викиду вугільно-газової суміші з обвалом породи на горизонті 1146 м на дільниці № 42.

На цій ділянці перебували двоє гірників, один із яких зміг самотужки врятуватися. Тіло іншого знайшли сьогодні о 3.15.

Всього на шахті в момент аварії перебували 119 гірників.

Через цей інцидент її роботу було призупинено.

Нагадаємо, наприкінці травня на Львівщині внаслідок обвалу порід покрівлі на шахті «Лісова» загинули двоє гірників. Їхні тіла згодом виявила рятувальна група. Обвал стався на горизонті 242 м. На аварійній ділянці в момент обвалу перебувала 21 особа із загалом 59 гірників, котрі працювали в той час у шахті.