Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 17 июня будет жаркой. Дождь и гроза прогнозируется только в западных, части северных, центральных областей и в Киеве.

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Температура воздуха ночью ожидается 14−22° тепла, днем 23−32° выше нуля. Ветер юго-западный и северо-восточный, 3−8 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 июня ожидается дождливая, местами грозы. Температура ночью 18−20° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Температура воздуха ночью 15−17° тепла, днем 23−25° выше нуля.

В Одессе завтра будет по-настоящему летняя погода. Температура воздуха прогреется до 20−22° тепла, днем воздух прогреется до плюс 30−32°.

В Днепре в завтрашний выходной без существенных осадков, ожидается жаркая погода. Ночью температура воздуха ожидается 17−20° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла.

В Харькове на второй день Троицы ожидается солнечная и жаркая погода. Ночью столбики термометров покажут 15−17° тепла, днем 27−29° выше нуля.

В Карпатах в понедельник ожидаются кратковременные дожди. Воздух ночью должен погреться до 15−20° тепла, днем 23−29° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 июня ожидается относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидаются в течение суток.

Напомним, 16 июня в ряде западных областей Украины ожидалась сложные погодные условия. Синоптики прогнозировали грозы, местами град и шквалы 15−20 м / с. Также по всей территории Украины содержится чрезвычайная пожарная опасность.