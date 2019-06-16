Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123237-pogoda-v-ukrayini-na-17-chervnya-znovu-speka-u-chastyni-oblastey-prognozuut-doschi-z-grozamy.html

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Погода в Україні 17 червня буде спекотною. Дощ та гроза прогнозується лише в західних, частині північних, центральних областей та в Києві.

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Температура повітря вночі очікується 14−22° тепла, вдень 23−32° вище нуля. Вітер південно-західний та північно-східний, 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 17 червня очікується дощова, місцями грози. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові найближчої доби очікується короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря вночі 15−17° тепла, вдень 23−25° вище нуля.

В Одесі завтра буде по-справжньому літня погода. Температура повітря прогріється до 20−22° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 30−32°.

У Дніпрі у завтрашній вихідний без істотних опадів, очікується спекотна погода. Вночі температура повітря очікується 17−20° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла.

У Харкові на другий день Трійці очікується сонячна та спекотна погода. Вночі стовпчики термометрів покажуть 15−17° тепла, вдень 27−29° вище нуля.

У Карпатах у понеділок очікуються короткочасні дощі. Повітря вночі повинно погрітися до 15−20° тепла, вдень 23−29° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 червня очікується відносно спокійна. Невеликі збурення очікуються протягом доби.

Нагадаємо, 16 червня у низці західних областей України очікувалася складні погодні умови. Синоптики прогнозували грози, місцями град та шквали 15−20 м/с. Також по всій території України утримується надзвичайна пожежна небезпека.