Боевика «ЛНР» задержали полицейские Луганщины. Фото: Znaj

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Ракурс

Полиция задержала боевика незаконных вооруженных формирований (НВФ) так называемой «ЛНР».

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Злоумышленника задержали на железнодорожной станции города Попасная. Во время проверки документов полицейские установили, что 31-летний житель города Лисичанск значится в базе данных, как лицо, которое нарушало закон. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Луганской области.

Задержанный рассказал полицейским, что в 2014 году его родственник предложил ему вступить в НВФ «Призрак» в так называемой ЛНР. Мужчина откликнулся на предложение и попал в батальон группировки.

Там злоумышленника вооружили и отправили на блокпост боевиков, который расположен на мосту через реку Северский Донец. Там мужчина незаконно осуществлял проверку документов и транспортных средств украинцев.

В НВФ человек находился около недели. Затем его вызвали на постоянное место работы, и он покинул группировку боевиков.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Как ранее сообщал «Ракурс», Служба безопасности Украины задержала организатора «референдума» в ДНР. Ему избрана мера пресечения.