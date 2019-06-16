Бойовика «ЛНР» затримали поліцейські Луганщини. Фото: Znaj

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Ракурс

Поліція затримала бойовика незаконних збройних формувань (НЗФ) так званої «ЛНР».

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Зловмисника затримали на залізничній станції міста Попасна. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 31-річний житель міста Лисичанськ значиться у базі даних, як особа, що порушувала закон. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Луганській області.

Затриманий розповів поліцейським, що у 2014 році його родич запропонував йому вступити до НЗФ «Призрак» у так званій ЛНР. Чоловік відгукнувся на пропозицію і потрапив до батальйону угруповання.

Там зловмисника озброїли і відправили на блокпост бойовиків, який розташований на мосту через річку Сіверський Донець. Там чоловік незаконно здійснював перевірку документів і транспортних засобів українців.

У НЗФ чоловік перебував близько тижня. Потім його викликали на постійне місце роботи і він покинув угруповання бойовиків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Служба безпеки України затримала організатора «референдуму» в ДНР. Йому обрали запобіжний захід.