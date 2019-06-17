Метеорологическое предупреждение: о грозах и граде предупреждают украинцев. Фото: Energodar NEWS

https://racurs.ua/n123254-meteorologicheskoe-preduprejdenie-o-grozah-i-grade-preduprejdaut-ukraincev-karta.html

Ракурс

Метеорологическое предупреждение объявили в Украине 17 июня. Синоптики предупреждают, что в Житомирской, Винницкой и западных областях ожидаются грозы, град и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с.

Loading...

Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Также сегодня в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отметим, что в Дунае у города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155−160 см. На реках бассейна Днестра (Львовская область) и Сяна возможно формирование локальных дождевых паводков.

Уровень воды рек может подняться на 1,2 м над нормальным уровнем. В случае ливня, на местах могут сформироваться значительные стоки. На малых водостоках ожидается резкое повышение уровня воды, а в горах могут образоваться отдельные селевые потоки.

В Закарпатской области из-за значительных дождей уровень воды в реках также может подняться на 1 м. Существует угроза образования селевых и местных потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня на западе страны ожидаются ливни и грозы.