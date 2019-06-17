Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Метеорологическое предупреждение: о грозах и граде предупреждают украинцев. Фото: Energodar NEWS

Метеорологическое предупреждение: грозы и град ожидают украинцев (КАРТА)

17 июн 2019, 10:58
999

Метеорологическое предупреждение объявили в Украине 17 июня. Синоптики предупреждают, что в Житомирской, Винницкой и западных областях ожидаются грозы, град и шквальный ветер со скоростью 15−20 м/с.

Loading...

Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Также сегодня в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Отметим, что в Дунае у города Вилково будет сохраняться уровень воды на опасной отметке 155−160 см. На реках бассейна Днестра (Львовская область) и Сяна возможно формирование локальных дождевых паводков.

Метеорологическое предупреждение в Украине 17 июня. Фото: Укргидрометцентр

Уровень воды рек может подняться на 1,2 м над нормальным уровнем. В случае ливня, на местах могут сформироваться значительные стоки. На малых водостоках ожидается резкое повышение уровня воды, а в горах могут образоваться отдельные селевые потоки.

В Закарпатской области из-за значительных дождей уровень воды в реках также может подняться на 1 м. Существует угроза образования селевых и местных потоков.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня на западе страны ожидаются ливни и грозы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Во Львовской области госпитализировали 14 человек с отравлением

Во Львовской области отравились в ресторане более десятка человек. Сейчас они госпитализированы в больницу. Они находятся в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть ребенок

Новости Украины
12:29

На Николаевщине горел полигон с отходами, огонь охватил 2 тыс. кв. м (ФОТО)

Масштабный пожар в Николаевской области на полигоне бытовых отходов локализован пожарными. Пламя охватило площадь около 2 тыс. кв. м. Пожарные боролись с огнем и плотным задымлением

Новости Украины
19:40   16 июн
Новости партнеров
Загрузка...