Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Метеорологічне попередження: про грози і град попереджають українців. Фото: Energodar NEWS

Метеорологічне попередження: грози і град очікують українців (КАРТА)

17 чер 2019, 10:58
999

Метеорологічне попередження оголосили в Україні 17 червня. Синоптики попереджають, що у Житомирській, Вінницькій та західних областях можливі грози, град і шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

Loading...

Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Також сьогодні в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє український гідрометцентр.

Зазначимо, що у Дунаю біля міста Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155−160 см. На річках басейну Дністра (Львівська область) та Сяну можливе формування локальних дощових паводків.

Метеорологічне попередження в Україні 17 червня. Фото: Укргідрометцентр

Рівень води річок може піднятись на 1,2 м над нормальним рівнем. У разі зливи, на місцях можуть сформуватись значні стоки. На малих водостоках очікується різке підвищення рівнів води, а в горах можуть утворитися окремі селеві потоки.

У Закарпатській області через значні дощі рівень води у річках також може піднятись на 1 м. Існує загроза утворення селевих і місцевих потоків.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні на заході країни очікуються зливи та грози.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

На Миколаївщині горів полігон з відходами, вогонь охопив 2 тис. кв. м (ФОТО)

Масштабну пожежу у Миколаївській області на полігоні побутових відходів локалізували пожежники. Полум’я охопило площу близько 2 тис. кв. м. Пожежники боролися з вогнем та щільним задимленням

Новини України
19:40   16 чер
Новини партнерів
Загрузка...