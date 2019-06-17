Во Львовской области госпитализировали 14 человек с отравлением. Фото: Арт Лайф

https://racurs.ua/n123256-vo-lvovskoy-oblasti-gospitalizirovali-14-chelovek-s-otravleniem.html

Ракурс

С отравлением во Львовской области госпитализированы 14 человек, среди них ребенок. Пострадавшие попали в больницу после употребления блюд в ресторане «Озон», который расположен в районном центре Каменка-Бугская.

Loading...

По состоянию на 7.00 утра 17 июня все 14 человек находятся в стационаре Каменка-Бугской центральной районной больницы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты Львовской ОГА на своей странице в Facebook.

Отметим, что во Львовской области в период с 9 по 12 июня были госпитализированы 47 человек, среди которых пятеро детей. Пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане «Червона рута», где и отравились. Предварительный диагноз госпитализированных «острая кишечная инфекция».

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле во Львове отравились воспитанники одного дошкольного учреждения. Трех детей возрастом от трех до пяти лет госпитализировали в больницу с диагнозом «острая кишечная инфекция».