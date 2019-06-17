У Львівській області госпіталізували 14 осіб з отруєнням. Фото: Арт Лайф

https://racurs.ua/ua/n123256-u-lvivskiy-oblasti-gospitalizuvaly-14-osib-z-otruiennyam.html

Ракурс

З отруєнням у Львівській області госпіталізовано 14 осіб, серед них є дитина. Постраждалі потрапили до лікарні після вживання страв в ресторані «Озон», який розташований у районному центрі Кам’янка-Бузька.

Loading...

Станом на 7.00 ранку 17 червня всі 14 осіб перебувають у стаціонарі Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба департаменту цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що у Львівській області у період з 9 по 12 червня були госпіталізовані 47 осіб, серед який п’ятеро дітей. Постраждалі святкували весілля у ресторані «Червона рута», де й отруїлися. Попередній діагноз госпіталізованих «гостра кишкова інфекція.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні у Львові отруїлися вихованці одного дошкільного закладу. Трьох дітей віком від трьох до п’яти років госпіталізували до лікарні з діагнозом «гостра кишкова інфекція».