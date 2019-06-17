Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Львівській області госпіталізували 14 осіб з отруєнням. Фото: Арт Лайф

У Львівській області госпіталізували 14 осіб з отруєнням

17 чер 2019, 12:29
999

З отруєнням у Львівській області госпіталізовано 14 осіб, серед них є дитина. Постраждалі потрапили до лікарні після вживання страв в ресторані «Озон», який розташований у районному центрі Кам’янка-Бузька.

Loading...

Станом на 7.00 ранку 17 червня всі 14 осіб перебувають у стаціонарі Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні. Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Про це повідомляє прес-служба департаменту цивільного захисту Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook.

Повідомлення про отруєння в ресторані у Львівській області. фото: Facebook

Зазначимо, що у Львівській області у період з 9 по 12 червня були госпіталізовані 47 осіб, серед який п’ятеро дітей. Постраждалі святкували весілля у ресторані «Червона рута», де й отруїлися. Попередній діагноз госпіталізованих «гостра кишкова інфекція.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у квітні у Львові отруїлися вихованці одного дошкільного закладу. Трьох дітей віком від трьох до п’яти років госпіталізували до лікарні з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

На Миколаївщині горів полігон з відходами, вогонь охопив 2 тис. кв. м (ФОТО)

Масштабну пожежу у Миколаївській області на полігоні побутових відходів локалізували пожежники. Полум’я охопило площу близько 2 тис. кв. м. Пожежники боролися з вогнем та щільним задимленням

Новини України
19:40   16 чер
Новини партнерів
Загрузка...