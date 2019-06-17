Погода в Украине 18 июня: жарко и солнечно, но в некоторых областях грозы и град. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погоду в Украине 18 июня обещают жаркую и солнечную. Только в некоторых областях будет пасмурно.

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В Житомирской, Винницкой и западных областях возможны грозы, град и шквальной ветер. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 июня днем будет без осадков. Синоптики обещают тепло и солнце. Ночью столбики термометров опустятся до 17−19°, днем поднимутся до 27−29°.

Во Львове вторник будет дождливым, возможна гроза. Ночью ожидается 14−16°, днем — 24−26°.

В Одессе синоптики обещают теплую и солнечную погоду. Термометры ночью покажут 21−23°, днем — 27−29°.

В Днепре 15 июня будет жаркая и солнечная погода. Ночью синоптики обещают 17−19°, днем — 27−29°.

В Харькове завтра осадки не ожидаются, будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха ночью составит 15−17°, днем — 26−28°.

На Закарпатье во вторник днем будет идти дождь, возможны грозы. Ночью температура составит 16−18°, днем — 26−28°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 18 июня будет неспокойной. Синоптики прогнозируют слабую магнитную бурю утром и небольшие возмущения в течение всего дня.

Как ранее сообщал «Ракурс», синоптики предупреждают об ухудшении погоды на западе Украины.