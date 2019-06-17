Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 18 червня: спекотно і сонячно, але в деяких областях грози і град. Фото: Ракурс

Погода в Україні 18 червня: спекотно і сонячно, але в деяких областях грози і град (КАРТА)

17 чер 2019, 14:29
999

Погоду в Україні 18 червня обіцяють спекотну і сонячну. Тільки в деяких областях буде похмуро.

Loading...

У Житомирській, Вінницькій та західних областях можливі грози, град і шквальний вітер. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 червня днем ​​буде без опадів. Синоптики обіцяють тепло і сонце. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17−19°, вдень піднімуться до 27−29°.

У Львові вівторок буде дощовим, можлива гроза. Вночі очікується 14−16°, вдень —24−26°.

В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Термометри вночі покажуть 21−23°, вдень —27−29°.

У Дніпрі 15 червня буде спекотна і сонячна погода. Вночі синоптики обіцяють 17−19°, вдень —27−29°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 15−17°, вдень —26−28°.

На Закарпатті у вівторок вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень —26−28°.

Погода в Україні 18 червня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 18 червня буде неспокійною. Синоптики прогнозують слабку магнітну бурю вранці і невеликі обурення протягом всього дня.

Геомагнітна обстановка в Києві 18 червня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попереджають про погіршення погоди на заході України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський прибув у Париж та відвідав стартап-інкубатор Station F (ФОТО)

Президент України Володимир Зеленський прибув в Париж з одноденним офіційним візитом. Глава держави відвідав стартап-інкубатор Station F, ще сьогодні запланована зустріч з президентом Франції

Новини України
15:24

Гройсман: За Порошенка мої розмови закінчувалися нічим (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що за екс-президента Петра Порошенка навколо нього була ворожа система, та сподівається, що з новообраним президентом Володимиром Зеленським прийдуть «нормальні люди»

Новини України
00:09
Новини партнерів
Загрузка...