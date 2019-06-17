Погода в Україні 18 червня: спекотно і сонячно, але в деяких областях грози і град. Фото: Ракурс

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Погоду в Україні 18 червня обіцяють спекотну і сонячну. Тільки в деяких областях буде похмуро.

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У Житомирській, Вінницькій та західних областях можливі грози, град і шквальний вітер. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 18 червня днем ​​буде без опадів. Синоптики обіцяють тепло і сонце. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17−19°, вдень піднімуться до 27−29°.

У Львові вівторок буде дощовим, можлива гроза. Вночі очікується 14−16°, вдень —24−26°.

В Одесі синоптики обіцяють теплу і сонячну погоду. Термометри вночі покажуть 21−23°, вдень —27−29°.

У Дніпрі 15 червня буде спекотна і сонячна погода. Вночі синоптики обіцяють 17−19°, вдень —27−29°.

У Харкові завтра опади не очікуються, буде тепла і сонячна погода. Температура повітря вночі становитиме 15−17°, вдень —26−28°.

На Закарпатті у вівторок вдень буде йти дощ, можливі грози. Вночі температура становитиме 16−18°, вдень —26−28°.

Геомагнітна обстановка в Києві 18 червня буде неспокійною. Синоптики прогнозують слабку магнітну бурю вранці і невеликі обурення протягом всього дня.

Як раніше повідомляв «Ракурс», синоптики попереджають про погіршення погоди на заході України.