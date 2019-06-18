Facebook представил собственную цифровую валюту Libra. Фото: Flickr

https://racurs.ua/n123307-kompaniya-facebook-predstavila-sobstvennuu-cifrovuu-valutu-libra.html

Ракурс

Компания Facebook (Фейсбук) 18 июня представила криптовалюту под названием Libra (Либра).

Loading...

Ее запустят в 2020 году. Цифровая валюта от «Фейсбука» позволит миллиардам пользователей соцсети по всему миру осуществлять финансовые операции в сети. Об этом сообщает The Guardian.

В компании заявляют, что Libra — это цифровой актив, созданный Facebook и использует новую версию блокчейна, которую разработала компания. «Фейсбук» хочет охватить 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковскому счету.

Ожидается, что криптовалюта «Фейсбука» будет достаточно стабильной. Администрация социальной сети привяжет ее к валютной корзине и ценных бумаг с низким уровнем риска, а не к одной валюте. Также это позволит исключить скачек курса этих цифровых денег.

Пользователи соцсети могут скачать криптовалюту в цифровой кошелек Calibra. Он будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Пока неизвестно, в каких странах стартует запуск криптовалюты от «Фейсбук».

Напомним, в конце мая криптовалюта биткоин подорожала, но ее все равно очень редко используют как платежное средство. Этой валютой за первые четыре месяца 2019 года уплачено всего 1,3% покупок от общего количества транзакций.