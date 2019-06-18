Facebook представив власну цифрову валюту Libra. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n123307-kompaniya-facebook-predstavyla-vlasnu-cyfrovu-valutu-libra.html

Ракурс

Компанія Facebook (Фейсбук) 18 червня представила криптовалюту під назвою Libra (Лібра).

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Її запустять в 2020 році. Цифрова валюта від «Фейсбука» дозволить мільярдам користувачів соцмережі з усього світу здійснювати фінансові операції в мережі. Про це повідомляє The Guardian.

У компанії заявляють, що Libra — це цифровий актив, створений Facebook і використовує нову версію блокчейна, яку розробила компанія. «Фейсбук» хоче охопити 1,7 млрд осіб по всьому світу, які не мають доступу до банківського рахунку.

Очікується, що криптовалюта «Фейсбука» буде доволі стабільною. Адміністрація соціальної мережі прив’яже її до валютного кошика і цінних паперів з низьким рівнем ризику, а не до однієї валюти. Також це дозволить виключити стрибок курсу цих цифрових грошей.

Користувачі соцмережі можуть завантажити криптовалюту в цифровий гаманець Calibra. Він буде доступний в Messenger, WhatsApp та у вигляді окремого додатка. Наразі невідомо, в яких країнах стартує запуск криптовалюти від «Фейсбук».

Нагадаємо, наприкінці травня криптовалюта біткоін подорожчала, але її все одно дуже рідко використовують як платіжний засіб. Цією валютою за перші чотири місяці 2019 року сплачено всього 1,3% покупок від загальної кількості транзакцій.