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Дональд Трамп, фото: Republican Main Street Partnership
Трамп отложил начало массовой депортации мигрантовhttps://racurs.ua/n123489-tramp-otlojil-nachalo-massovoy-deportacii-migrantov.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп решил на две недели отложить начало анонсированной им ранее массовой депортации нелегальных мигрантов из страны.
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Об этом он 22 июня сообщил в своем Твиттере.
По словам Трампа, на такие шаги он пошел по просьбе членов Демократической партии США.
По информации источников издания NBC News, с соответствующей просьбой к Трампу в пятницу вечером позвонила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Таким образом, демократы и республиканцы получат возможность выработать общее решение по вопросам получения убежища и проблем с несовершенством законодательства в этой сфере, отметил Трамп.
В то же время Трамп подчеркнул, что если соответствующая сделка не будет достигнута, депортация обязательно начнется.
Ожидалось, что массовые рейды на нелегальных мигрантов с последующей их депортацией начнутся в ряде американских городов уже в это воскресенье.
Напомним, массовую депортацию нелегальных мигрантов Трамп анонсировал в начале этой недели. Тогда он заявлял, что речь идет о «миллионах нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты».
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