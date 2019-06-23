Дональд Трамп, фото: Republican Main Street Partnership

https://racurs.ua/n123489-tramp-otlojil-nachalo-massovoy-deportacii-migrantov.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп решил на две недели отложить начало анонсированной им ранее массовой депортации нелегальных мигрантов из страны.

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Об этом он 22 июня сообщил в своем Твиттере.

По словам Трампа, на такие шаги он пошел по просьбе членов Демократической партии США.

По информации источников издания NBC News, с соответствующей просьбой к Трампу в пятницу вечером позвонила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Таким образом, демократы и республиканцы получат возможность выработать общее решение по вопросам получения убежища и проблем с несовершенством законодательства в этой сфере, отметил Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что если соответствующая сделка не будет достигнута, депортация обязательно начнется.

Ожидалось, что массовые рейды на нелегальных мигрантов с последующей их депортацией начнутся в ряде американских городов уже в это воскресенье.

Напомним, массовую депортацию нелегальных мигрантов Трамп анонсировал в начале этой недели. Тогда он заявлял, что речь идет о «миллионах нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты».