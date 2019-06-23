Дональд Трамп, фото: Republican Main Street Partnership

https://racurs.ua/ua/n123489-tramp-vidklav-pochatok-masovoyi-deportaciyi-migrantiv.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп вирішив на два тижні відкласти початок анонсованої ним раніше масової депортації нелегальних мігрантів з країни.

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Про це він 22 червня повідомив у своєму Твіттері.

За словами Трампа, на такі кроки він пішов на прохання членів Демократичної партії США.

За інформацією джерел видання NBC News, із відповідним проханням до Трампа в п’ятницю ввечері зателефонувала спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Таким чином, демократи та республіканці отримають можливість напрацювати спільне рішення з питань отримання притулку та проблем із недосконалістю законодавства у цій сфері, зазначив Трамп.

Водночас Трамп наголосив, що якщо відповідна угода не буде досягнута, депортація обов’язково розпочнеться.

Очікувалося, що масові рейди на нелегальних мігрантів з подальшою їх депортацією розпочнуться в низці американських міст вже цієї неділі.

Нагадаємо, масову депортацію нелегальних мігрантів Трамп анонсував на початку цього тижня. Тоді він заявляв, що йдеться про «мільйони нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати».