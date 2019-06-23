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Метеорологическое предупреждение: в ближайшие сутки ожидаются шквалы и грозы. Фото: Калуга 24

Метеорологическое предупреждение: в ближайшие сутки ожидаются шквалы и грозы (КАРТА)

23 июн 2019, 16:11
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Метеорологическое предупреждение объявили в Украине синоптики. В ближайшие сутки на территории Киевской области и ряда других областей ожидаются грозы и шквальной ветер со скоростью 15−20 м/с.

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Синоптики предупреждают, что непогода ухудшится и уже завтра в западных, центральных, северных и Одесской областях возможно выпадение града. Погоде дали желтый (потенциальный) уровень опасности. Об этом сообщает украинский гидрометцентр.

Отметим, что на всей территории Украины, кроме Винницкой, Житомирской и западных областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Метеорологическое предупреждение в Украине 23 июня. Фото: Укргидрометцентр

Значительное выпадение дождей и ливней может привести к быстрому повышению уровня воды. В реках бассейнов Днестра и Сяна (Ивано-Франковская и Львовская области) ожидается подъем уровней воды на 1,5 м. Также синоптики предупреждают о возможном формировании склонного стока и локальных селевых потоков в горах.

В связи с этим, в этих регионах объявили оранжевый уровень опасности (погодные условия могут представлять опасность инфраструктуре и гражданам).

Как ранее сообщал «Ракурс», завтра в большинстве областей Украины ожидаются дожди.

Источник: Ракурс


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