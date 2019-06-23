Метеорологічне попередження: в найближчу добу очікуються шквали і грози. Фото: Калуга 24

https://racurs.ua/ua/n123502-meteorologichne-poperedjennya-v-nayblyjchu-dobu-ochikuutsya-shkvaly-i-grozy-karta.html

Ракурс

Метеорологічне попередження оголосили в Україні синоптики. У найближчу добу на території Київської області і низці інших областей очікуються грози і шквальний вітер зі швидкістю 15−20 м/с.

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Синоптики попереджають, що негода погіршиться і вже завтра в західних, центральних, північних і Одеській областях можливе випадання граду. Погоді дали жовтий (потенційний) рівень небезпеки. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Зазначимо, що на всій території України, крім Вінницької, Житомирської та західних областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Значне випадання дощів і злив може привести до швидкого підвищення рівня води. У річках басейнів Дністра та Сяну (Івано-Франківська та Львівська області) очікується підйом рівнів води на 1,5 м. Також синоптики попереджають про можливе формування схилового стоку і локальних селевих потоків в горах.

У зв’язку з цим, в цих регіонах оголосили помаранчевий рівень небезпеки (погодні умови можуть становити небезпеку інфраструктурі і громадянам).

Як раніше повідомляв «Ракурс», завтра в більшості областей України очікуються дощі.