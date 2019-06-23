Против России выступили Стивен Кинг, Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн. Фото: LIVEstory

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Ракурс

Американские знаменитости снялись в ролике, в котором выступили против России. Так, актеры Роберт Де Ниро и Лоуренс Фишборн (Морфеус из «Матрицы), а также всемирно известный писатель Стивен Кинг появились на видео, в котором Россию обвиняют во вмешательстве в выборы США, а самого президента штатов Дональда Трампа — в сговоре с Кремлем.

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На видео знаменитые американцы рассказывают о тайной операции Москвы, которая должна была помочь Трампу стать президентом. Представители шоу-бизнеса ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал этот вопрос. Видео опубликовали на портале NowThis, передает Lenta.ru.

В ролике, в котором приняли участие Де Ниро, Кинг, Фишборн, Мартин Шин, София Буш, а также продюсер и режиссер Роберт Райнер, не только заявляется о вмешательстве РФ в выборы, но и звучит требование о привлечении Трампа к ответственности.

Отметим, что Мюллер в мае этого года сообщил, что российское ГРУ передало материалы Демократической партии США порталу WikiLeaks, но сговор между Россией и Трампом спецпрокурор доказать не может. Также он заявил, что не может обвинить Трампа из-за Конституции, которая запрещает действующего президента привлекать к уголовной ответственности. После этого заявления Мюллер ушел в отставку.

Как ранее сообщал «Ракурс», в ходе расследования Мюллера были выдвинуты обвинения 34 лицам, часть которых входила в близкое окружение Трампа.