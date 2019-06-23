Проти Росії виступили Стівен Кінг, Роберт Де Ніро і Лоуренс Фішборн. Фото: LIVEstory

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Ракурс

Американські знаменитості знялися в ролику, в якому виступили проти Росії. Так, актори Роберт Де Ніро і Лоуренс Фішборн (Морфіус з «Матриці), а також всесвітньо відомий письменник Стівен Кінг з’явилися на відео, в якому Росію звинувачують у втручанні в вибори США, а самого президента штатів Дональда Трампа — у змові з Кремлем.

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На відео знамениті американці розповідають про таємну операцію Москви, яка повинна була допомогти Трампу стати президентом. Представники шоу-бізнесу посилаються на доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував це питання. Відео опублікували на порталі NowThis, передає Lenta.ru.

У ролику, в якому взяли участь Де Ніро, Кінг, Фішборн, Мартін Шин, Софія Буш, а також продюсер і режисер Роберт Райнер, не тільки заявляється про втручання РФ у вибори, а й звучить вимога про притягнення Трампа до відповідальності.

Зазначимо, що Мюллер в травні цього року повідомив, що російське ГРУ передало матеріали Демократичної партії США порталу WikiLeaks, але змову між Росією і Трампом спецпрокурор довести не може. Також він заявив, що не може звинуватити Трампа через Конституцію, яка забороняє чинного президента притягати до кримінальної відповідальності. Після цієї заяви Мюллер пішов у відставку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», під час розслідування Мюллера були висунуті звинувачення 34 особам, частина яких входила до близького оточення Трампа.