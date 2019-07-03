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Канадско-украинская дружба: самый высокий объект в Торонто засиял желто-голубым цветом. Фото: "Укринформ"

Канадско-украинская дружба: самый высокий объект в Торонто засиял желто-голубым цветом (ФОТО)

3 июл 2019, 12:21
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В Канаде в честь Украины подсветили башню CN, которая является самым высоким сооружением в западном полушарии.

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Расположена эта башня в Торонто, где сейчас проходит международная конференция по поддержке реформ в Украине. В мероприятии принимает участие президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Укринформ».

Башню CN в ночь на 3 июля поочередно подсвечивали желто-голубым и красно-белым цветами. Таким образом в Торонто чествовали канадско-украинскую дружбу.

Канадско-украинская дружба: самый высокий объект в Торонто засиял желто-голубым цветом. Фото: "Укринформ"

Канадско-украинская дружба: самый высокий объект в Торонто засиял желто-голубым цветом. Фото: "Укринформ"

Эта башня имеет высоту 553,3 м и расположена в самом центре города. Более трех десятилетий, до 2007 года, она была самым высоким сооружением на планете. Сейчас она считается самым высоким сооружением в западном полушарии. Это один из самых узнаваемых символов Канады, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Зеленский прибыл в Канаду, чтобы принять участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая проходит в Торонто.


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