Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Канадсько-українська дружба: найвищий об'єкт у Торонто засяяв жовто-блакитним кольором. Фото: informator.news

Канадсько-українська дружба: найвищий об'єкт у Торонто засяяв жовто-блакитним кольором (ФОТО)

3 лип 2019, 12:21
999

У Канаді на честь України підсвітили вежу CN, яка є найвищою спорудою в західній півкулі.

Loading...

Розташована ця вежа у Торонто, де наразі триває міжнародна конференція з підтримки реформ в Україні. У заході бере участь президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ».

Вежу CN у ніч на 3 липня почергово підсвічували жовто-блакитним і червоно-білим кольорами. Таким чином у Торонто вшанували канадсько-українську дружбу.

Канадсько-українська дружба: найвищий об'єкт у Торонто засяяв жовто-блакитним кольором. Фото: "Укрінформ"

Канадсько-українська дружба: найвищий об'єкт у Торонто засяяв жовто-блакитним кольором. Фото: "Укрінформ"

Ця вежа має висоту 553,3 м і розташована в самому центрі міста. Понад три десятиліття, до 2007 року, вона була найвищою спорудою на планеті. Наразі її вважають найвищою спорудою у західній півкулі. Це один із найупізнаваніших символів Канади, який щороку відвідують понад 2 млн туристів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Зеленський прибув до Канади, аби взяти участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що триває у Торонто.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Суд не зобов’язував ЦВК реєструвати Шарія та Клюєва, мали лише повторно розглянути їхні заяви — Смокович

Очільник Касаційного суду в складі Верховного суду Михайло Смокович заявив, що суд не зобов’язував ЦВК реєструвати кандидатами у народні депутати чиновника з оточення Віктора Януковича Андрія Клюєва та проросійського блогера Анатолія Шарія

Новини України
13:09
Новини партнерів
Загрузка...