Канадсько-українська дружба: найвищий об'єкт у Торонто засяяв жовто-блакитним кольором. Фото: informator.news

https://racurs.ua/ua/n123882-kanadsko-ukrayinska-drujba-nayvyschyy-obiekt-u-toronto-zasyayav-jovto-blakytnym-kolorom-foto.html

Ракурс

У Канаді на честь України підсвітили вежу CN, яка є найвищою спорудою в західній півкулі.

Loading...

Розташована ця вежа у Торонто, де наразі триває міжнародна конференція з підтримки реформ в Україні. У заході бере участь президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Укрінформ».

Вежу CN у ніч на 3 липня почергово підсвічували жовто-блакитним і червоно-білим кольорами. Таким чином у Торонто вшанували канадсько-українську дружбу.

Ця вежа має висоту 553,3 м і розташована в самому центрі міста. Понад три десятиліття, до 2007 року, вона була найвищою спорудою на планеті. Наразі її вважають найвищою спорудою у західній півкулі. Це один із найупізнаваніших символів Канади, який щороку відвідують понад 2 млн туристів.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Зеленський прибув до Канади, аби взяти участь у міжнародній конференції з підтримки реформ в Україні, що триває у Торонто.