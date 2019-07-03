ЕСПЧ требует обуздать частных охранников в Украине. Фото: lnr.media

https://racurs.ua/n123883-espch-trebuet-obuzdat-chastnyh-ohrannikov-v-ukraine.html

Ракурс

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по делу о нарушениях прав демонстрантов, протестовавших против вырубки столетних деревьев на Харьковщине в 2010 году, указал, что тогда еще милиция бездействовала и не защитила людей от титушок, которые напали на активистов.

Loading...

В суде отметили, что бездействие украинских властей в расследовании вмешательства неизвестных лиц в течение протестов является признаком неспособности Украины обеспечить мирный характер таких акций. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, которое перевела Харьковская правозащитная группа.

Согласно тексту решения, на месте вырубки деревьев и будущего строительства на Харьковщине присутствовали неизвестные лица с символикой частных охранников, которые однако не имели должных полномочий. Отсутствие четкого статуса этих лиц не было опровергнуто или оспорено Украиной.

В своем решении суд цитирует Специального докладчика ООН, который отмечал, что, когда государство передает часть ответственности за обеспечение безопасности частным лицам, то к охранным предприятиям должны быть применены такие же ограничения, как и к сотрудникам государственных правоохранительных органов.

Отметим, что по делу о нападении на протестующих суд постановил выплатить им сумарно 16,6 тыс. евро компенсации за судебные издержки и по 6 тыс. евро каждому за моральный ущерб.

Между тем напомним, что в мае этого года жители столичного района Протасов Яр вышли на акцию сопротивления из-за строительства комплекса жилых и офисных зданий в зеленой зоне.