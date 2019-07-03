ЄСПЛ вимагає приборкати приватних охоронців в Україні. Фото: lnr.media

https://racurs.ua/ua/n123883-iespl-vymagaie-pryborkaty-pryvatnyh-ohoronciv-v-ukrayini.html

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Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у справі щодо порушень прав демонстрантів, які протестували проти вирубки столітніх дерев на Харківщині у 2010 році, вказав, що тоді ще міліція була бездіяльна і не захистила людей від тітушок, які напали на активістів.

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У суді зазначили, що бездіяльність українських органів влади у розслідуванні втручання невідомих осіб у перебіг протестів є ознакою нездатності України забезпечити мирний характер таких акцій. Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ, яке переклала Харківська правозахисна група.

Згідно з текстом рішення, на місці вирубки дерев і майбутнього будівництва на Харківщині були присутні невідомі особи із символікою приватних охоронців, які однак не мали належних повноважень. Відсутність чіткого статусу цих осіб не була спростована чи заперечена Україною.

У своєму рішенні суд цитує Спеціального доповідача ООН, який зазначав, що, коли держава передає частину відповідальності за забезпечення безпеки приватним особам, то до охоронних підприємств мають бути застосовані такі ж обмеження, як і до співробітників державних правоохоронних органів.

Зазначимо, що у справі про напад на протестувальників суд постановив виплатити їм разом 16,6 тис. євро компенсації за судові витрати і по 6 тис. євро кожному за моральну шкоду.

Між тим нагадаємо, що у травні цього року жителі столичного району Протасів Яр вийшли на акцію спротиву через будівництво комплексу житлових і офісних споруд у зеленій зоні.