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Ракурс
Тройное ДТП с автобусом и грузовиком, есть погибшие. Фото: Народна правда

Тройное ДТП с автобусом и грузовиком на Харьковщине, есть погибшие (ФОТО)

3 июл 2019, 14:03
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На Харьковщине тройное ДТП унесло жизни двух человек. В больницу попала с переломом руки 12-летняя дочь погибших.

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Трагедия произошла накануне в 17.22 вечера на автодороге «Красноград-Перещепино» у Краснограда. Водителю за рулем автомобиля Mercedes стало плохо во время движения, он потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с грузовиком Mercedes и рейсовым автобусом «Сумы-Запорожье». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В результате столкновения 37-летний житель Сум и его 39-летняя жена, находившиеся в легковушке, погибли на месте, а их дочь госпитализировали. Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

Иномарка, которая попала в тройное ДТП на Харьковщине. Фото: Нацполиция

Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ужасной аварии.

Как ранее сообщалось, в Николаевской области в результате аварии погиб один человек и еще 15 получили ранения.

Источник: Ракурс


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