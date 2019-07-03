Тройное ДТП с автобусом и грузовиком, есть погибшие. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n123888-troynoe-dtp-s-avtobusom-i-gruzovikom-est-pogibshie-foto.html

Ракурс

На Харьковщине тройное ДТП унесло жизни двух человек. В больницу попала с переломом руки 12-летняя дочь погибших.

Loading...

Трагедия произошла накануне в 17.22 вечера на автодороге «Красноград-Перещепино» у Краснограда. Водителю за рулем автомобиля Mercedes стало плохо во время движения, он потерял управление автомобилем и выехал на встречную полосу.

Там иномарка столкнулась с грузовиком Mercedes и рейсовым автобусом «Сумы-Запорожье». Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

В результате столкновения 37-летний житель Сум и его 39-летняя жена, находившиеся в легковушке, погибли на месте, а их дочь госпитализировали. Врачи оценивают состояние девочки как удовлетворительное.

Пассажиры автобуса в результате аварии не пострадали. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения действий, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства ужасной аварии.

Как ранее сообщалось, в Николаевской области в результате аварии погиб один человек и еще 15 получили ранения.