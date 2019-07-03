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Потрійна ДТП з автобусом та вантажівкою, є загиблі. Фото: Народна правда

Потрійна ДТП з автобусом та вантажівкою, є загиблі (ФОТО)

3 лип 2019, 14:03
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На Харківщині потрійна ДТП забрала життя двох осіб. До лікарні потрапила з переломом руки 12-річна донька загиблих.

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Трагедія сталася напередодні о 17.22 вечора на автошляху «Красноград-Перещепине» біля Краснограду. Водію за кермом автомобіля Mercedes стало зле під час руху, він втратив керування автівкою і виїхав на зустрічну смугу.

Там іномарка зіткнулась з вантажівкою Mercedes та рейсовим автобусом «Суми-Запоріжжя». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Внаслідок зіткнення 37-річний мешканець Сум та його 39-річна дружина, які перебували у легковику загинули на місці, а їхню доньку госпіталізували. Лікарі оцінюють стан дівчинки як задовільний.

Іномарка, яка потрапила до потрійної ДТП на Харківщині. Фото: Нацполіція

Пасажири автобусу внаслідок аварії не постраждали. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати усі обставини жахливою аварії.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області внаслідок аварії загинула одна особа і ще 15 отримали поранення.

Джерело: Ракурс


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