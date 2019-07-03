Потрійна ДТП з автобусом та вантажівкою, є загиблі. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n123888-potriyna-dtp-z-avtobusom-ta-vantajivkou-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

На Харківщині потрійна ДТП забрала життя двох осіб. До лікарні потрапила з переломом руки 12-річна донька загиблих.

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Трагедія сталася напередодні о 17.22 вечора на автошляху «Красноград-Перещепине» біля Краснограду. Водію за кермом автомобіля Mercedes стало зле під час руху, він втратив керування автівкою і виїхав на зустрічну смугу.

Там іномарка зіткнулась з вантажівкою Mercedes та рейсовим автобусом «Суми-Запоріжжя». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Внаслідок зіткнення 37-річний мешканець Сум та його 39-річна дружина, які перебували у легковику загинули на місці, а їхню доньку госпіталізували. Лікарі оцінюють стан дівчинки як задовільний.

Пасажири автобусу внаслідок аварії не постраждали. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати усі обставини жахливою аварії.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області внаслідок аварії загинула одна особа і ще 15 отримали поранення.