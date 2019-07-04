Погода в Украине на 5 июля: солнечно на Левобережье и дожди на Правобережье. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 5 июля будет теплой, но в некоторых регионах пройдут дожди, местами с грозами — это касается Правобережной Украины. Температура воздуха ночью составит около 9−14° тепла, а на территориях, примыкающих к морю, столбики термометров поднимутся до 15−18° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве 5 июля будет сухой ночью, температура воздуха в это время составит 11−13° тепла. А вот днем в столице ожидаются дожди, воздух прогреется до 23−25°.

Во Львове днем прогнозируются дожди, которые к ночи должны прекратиться. Столбики термометров днем подымутся до 23−25° тепла, а ночью будет 9−11°.

На территории Днепра целые сутки будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 11−13° тепла, а днем — 26−28°.

В Одессе синоптики днем прогнозируют дождь, местами с грозами, но ночью осадков не обещают. Температура ночью составит 16−18° тепла, а днем — 26−28°.

В Харькове погода порадует чистым небом и теплым солнцем. Ночью столбики термометров подымутся до 12−14° тепла, а днем — до 24−26°.

На территории Закарпатья дожди пройдут днем, а ночью будет сухо. Температура воздуха ночью составит 10−12° тепла, а днем — 25−27°.

Геомагнитная обстановка по всей Украине 5 июля будет спокойной, в течение суток возможны лишь небольшие возмущения.

Напомним, что накануне по территории Украины пронесся мощный ураган, который обесточил более 500 населенных пунктов. Кроме того, четыре человека получили травмы в результате действия стихии.