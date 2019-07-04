Погода в Україні на 5 липня: сонячно на Лівобережжі та дощі на Правобережжі. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 5 липня буде теплою, але в деяких регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами — це стосується Правобережної України. Температура повітря вночі складе близько 9−14° тепла, а на територіях, що омиваються морем, стовпчики термометрів піднімуться до 15−18° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Києві 5 липня буде сухою вночі, температура повітря в цей час складе 11−13° тепла. А ось вдень у столиці очікуються дощі, повітря прогріється до 23−25°.

У Львові вдень прогнозуються дощі, які до ночі мають припинитися. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 23−25° тепла, а вночі буде 9−11°.

На території Дніпра впродовж доби буде тепло та сонячно, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 11−13° тепла, а вдень — 26−28°.

У Одесі синоптики вдень прогнозують дощ, місцями з грозами, але вночі опадів не обіцяють. Температура вночі становитиме 16−18° тепла, а вдень — 26−28°.

У Харкові погода порадує чистим небом і теплим сонцем. Уночі стовпчики термометрів піднімуться до 12−14° тепла, а вдень — до 24−26°.

На території Закарпаття дощі пройдуть вдень, а вночі буде сухо. Температура повітря вночі становитиме 10−12° тепла, а вдень — 25−27°.

Геомагнітний стан по всій Україні 5 липня буде спокійним, упродовж доби можливі лише невеликі збурення.

Нагадаємо, що напередодні територією України пронісся потужний ураган, який знеструмив понад 500 населених пунктів. Окрім того, четверо осіб дістали травми унаслідок дії стихії.