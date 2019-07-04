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Убийство Гандзюк: активисты нарисовали новое графити под ГПУ. Фото: Facebook
Убийство Гандзюк: активисты нарисовали новое графити под ГПУ (ФОТО)https://racurs.ua/n123944-ubiystvo-gandzuk-aktivisty-narisovali-novoe-grafiti-pod-gpu-foto.htmlРакурс
Активисты протестной акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» нанесли новое графити под стенами Генеральной прокуратуры.
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По словам активистов, сегодня утром им скинули фотографии предыдущей надписи-напоминания о заказчиках убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. На изображении было видно, что надпись сильно затерлась и активисты оперативно назначили акцию на 19.30.
Однако, когда они пришли на место, оказалось, что надпись затерлась совсем немного. Тем не менее, активисты решили не терять время зря и нанесли новое графити.
На рисунке видно, что активисты обновили пешеходный переход возле Генпрокуратуры и использовали пешеходную «зебру», чтобы проиллюстрировать решетку тюрьмы. На графити изобразили подозреваемого Владислава Мангера, который является предполагаемым заказчиком убийства активистки, наравне с Евгением Рищуком и Андреем Гордеевым.
Отметим, что накануне активисты в Канаде провели акцию и спросили у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, кто убил Катю Гандзюк.
Как ранее сообщалось, Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия наложенных на Владислава Мангера ограничений.
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