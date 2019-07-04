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Убийство Гандзюк: активисты нарисовали новое графити под ГПУ. Фото: Facebook

Убийство Гандзюк: активисты нарисовали новое графити под ГПУ (ФОТО)

4 июл 2019, 22:02
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Активисты протестной акции «Кто заказал Катю Гандзюк?» нанесли новое графити под стенами Генеральной прокуратуры.

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По словам активистов, сегодня утром им скинули фотографии предыдущей надписи-напоминания о заказчиках убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. На изображении было видно, что надпись сильно затерлась и активисты оперативно назначили акцию на 19.30.

Однако, когда они пришли на место, оказалось, что надпись затерлась совсем немного. Тем не менее, активисты решили не терять время зря и нанесли новое графити.

На рисунке видно, что активисты обновили пешеходный переход возле Генпрокуратуры и использовали пешеходную «зебру», чтобы проиллюстрировать решетку тюрьмы. На графити изобразили подозреваемого Владислава Мангера, который является предполагаемым заказчиком убийства активистки, наравне с Евгением Рищуком и Андреем Гордеевым.

Акция под ГПУ "Кто заказал Катю Гандзюк?". Фото: Facebook

Отметим, что накануне активисты в Канаде провели акцию и спросили у министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, кто убил Катю Гандзюк.

Как ранее сообщалось, Шевченковский районный суд Киева продлил срок действия наложенных на Владислава Мангера ограничений.

Источник: Ракурс


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