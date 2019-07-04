Вбивство Гандзюк: активісти намалювали нове графіті під ГПУ

https://racurs.ua/ua/n123944-vbyvstvo-gandzuk-aktyvisty-namaluvaly-nove-grafiti-pid-gpu-foto.html

Ракурс

Активісти протестної акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» намалювали нове графіті під стінами Генеральної прокуратури.

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За словами активістів, сьогодні вранці їм скинули фотографії попереднього напису-нагадування про замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. На зображенні було видно, що напис сильно затерся і активісти оперативно призначили акцію на 19.30.

Однак, коли вони прийшли на місце, виявилося, що напис майже не стерся. Проте, активісти вирішили не втрачати час дарма і намалювали нове графіті.

На малюнку видно, що активісти відновили пішохідний перехід біля Генпрокуратури і використовували пішохідну «зебру», щоб проілюструвати грати в’язниці. На графіті зобразили підозрюваного Владислава Мангера, який є ймовірним замовником вбивства активістки, нарівні з Євгеном Рищуком і Андрієм Гордєєвим.

Зазначимо, що напередодні активісти в Канаді провели акцію і запитали міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, хто вбив Катю Гандзюк.

Як раніше повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії накладених на Владислава Мангера обмежень.