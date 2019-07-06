Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Мусорная блокада Львова: Садовый пожаловался Зеленскому на Порошенко, фото — Фейсбук А.Смолия

Садовый пожаловался Зеленскому и Богдану на «мусорную блокаду» Порошенко (ВИДЕО)

6 июл 2019, 14:47
999

Городской глава Львова Андрей Садовый 6 июля на представлении нового председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского отметил, что хотел бы реального расследования «мусорной блокады» Львова и наказания виновных. В ответ председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что СБУ должна расследовать заявление Садового о блокаде, которую организовал Порошенко.

Loading...

Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Согласно ему блокаду сняли бы, если фракция «Самопомощь» в Раде заняла другую позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот заговор не пошел принципиально, — сообщил Садовый на встрече Зеленского во Львове.

Затем президент и руководитель его офиса предложили мэру озвучить конкретные фамилии организаторов блокады, чтобы открыть уголовное производство.

Мы привезли главу Службы безопасности Украины и хотим услышать конкретные фамилии, — заявил Зеленский.

Садовый пообещал предоставить следствию всю необходимую информацию, поскольку для него такое расследование было бы делом чести. Богдан отметил, что высказывания Садового можно считать заявлением о преступлении.

Такое заявление о преступлении следует внести в ЕРДР, и думаю, что СБУ должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как ее выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения и соответствующие должностные лица, — заявил руководитель ОП.

Напомним, что в мае 2016 года на территории Грибовицкой свалки произошел большой пожар и обвал твердых бытовых отходов. Под завалами погибли трое спасателей. После этого мэр Львова попросил Киев объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации, но экс-президент Порошенко заявил, что «мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Польше взорвался баллон газа: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Жертвами взрыва баллона газа в Польше стали три человека. Еще четыре человека получили ранения и были госпитализированы в больницу. Из дома эвакуировали 17 жителей, а в доме напротив ударной волной выбило стекла из окон

Новости мира
19:38

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Крыма: РФ сопротивлялась

В ОБСЕ приняли резолюцию по милитаризации Крыма Россией. Делегаты РФ оказывали упорное сопротивление и требовали убрать часть текста. Документ одобрили почти абсолютным большинством голосов

Новости мира
19:04

Решение Конституционного суда позволит Вышинскому выйти под залог — прокурор АР Крым

Решение Конституционного суда, который отменил норму УПК, которая обязывала суд безальтернативно применять арест к подозреваемым в совершении государственной измены, позволит руководителю РИА «Новости-Украина» Кириллу Вышинскому выйти под залог

Новости Украины
11:55
Новости партнеров
Загрузка...