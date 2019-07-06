Мусорная блокада Львова: Садовый пожаловался Зеленскому на Порошенко, фото — Фейсбук А.Смолия

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Городской глава Львова Андрей Садовый 6 июля на представлении нового председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского отметил, что хотел бы реального расследования «мусорной блокады» Львова и наказания виновных. В ответ председатель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что СБУ должна расследовать заявление Садового о блокаде, которую организовал Порошенко.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Согласно ему блокаду сняли бы, если фракция «Самопомощь» в Раде заняла другую позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот заговор не пошел принципиально, — сообщил Садовый на встрече Зеленского во Львове.

Затем президент и руководитель его офиса предложили мэру озвучить конкретные фамилии организаторов блокады, чтобы открыть уголовное производство.

Мы привезли главу Службы безопасности Украины и хотим услышать конкретные фамилии, — заявил Зеленский.

Садовый пообещал предоставить следствию всю необходимую информацию, поскольку для него такое расследование было бы делом чести. Богдан отметил, что высказывания Садового можно считать заявлением о преступлении.

Такое заявление о преступлении следует внести в ЕРДР, и думаю, что СБУ должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как ее выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения и соответствующие должностные лица, — заявил руководитель ОП.

Напомним, что в мае 2016 года на территории Грибовицкой свалки произошел большой пожар и обвал твердых бытовых отходов. Под завалами погибли трое спасателей. После этого мэр Львова попросил Киев объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации, но экс-президент Порошенко заявил, что «мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику».