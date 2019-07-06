Сміттєва блокада Львова: Садовий поскаржився Зеленському на Порошенка, фото — Фейсбук А.Смолія

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Міський голова Львова Андрій Садовий 6 липня на представленні нового голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського зазначив, що хотів би реального розслідування «сміттєвої блокади» Львова і покарання винних. У відповідь голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що СБУ має розслідувати цю заяву Садового про блокаду, яку організував Порошенко.

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Екс-президент України Петро Порошенко пропонував мені особисто підписати угоду. Відповідно до неї блокаду зняли б, якщо фракція «Самопоміч» в Раді мала б іншу позицію. У мене навіть є копія цього документа. Я на цю змову не пішов принципово, — повідомив Садовий на зустрічі Зеленського у Львові.

По тому президента та керівник його офісу запропонували міському голові озвучити конкретні прізвища організаторів блокади, щоб відкрити кримінальне провадження.

Ми привезли главу Служби безпеки України і хочемо почути конкретні прізвища, — заявив Зеленський.

Садовий пообіцяв надати слідству всю необхідну інформацію, оскільки для нього таке розслідування було б справою честі. Богдан відзначив, що висловлювання Садового можна вважати заявою про злочин.

Таку заяву про злочин слід внести до ЄРДР, і думаю, що СБУ повинна ефективно розслідувати, хто давав команду, кому, як виконували, як блокували, які були задіяні підрозділи і відповідні посадові особи, — заявив керівник ОП.

Нагадаємо, що у травні 2016 року на території Грибовицького сміттєзвалища сталась велика пожежа і обвал твердих побутових відходів. Під завалами загинули троє рятувальників. Після цього мер Львова попросив Київ оголосити Львів зоною надзвичайної екологічної ситуації, але екс-президент Порошенко заявив, що «сміття треба прибирати, а не робити на ньому велику політику».