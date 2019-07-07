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ДТП в Польше: автобус с украинцами снесло в кювет, пострадали 11 пассажиров, фото — Wyborcha

Автобус с украинцами снесло в кювет в Польше, пострадали 11 пассажиров (ФОТО)

7 июл 2019, 15:19
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Автобус с украинцами снесло в кювет в центральной Польше. Пострадали 11 пассажиров. Авария произошла утром 7 июля на 198 километре скоростной трассы А4 между городами Ополе и Катовице.

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В автобусе путешествовали 37 человек, в том числе один ребенок, сообщает Wyborcha со ссылкой на местную полицию. Транспортное средство съехало в ров, в результате чего 11 человек получили травмы.

ДТП в Польше: автобус с украинцами снесло в кювет, пострадали 11 пассажиров, фото — Wyborcha

Представитель польской спасательной службы заявил, что части пассажиров помощь не понадобилась, но пятеро украинцев были доставлены в больницы. На трассе образовались пробки, поскольку ее пришлось перекрывать для приземления вертолетов, которые эвакуировали пострадавших.

Автобус ехал в направлении Вроцлава. По неизвестным причинам он съехал с трассы в придорожную канаву и перевернулся. Полиция не исключила, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем.

ДТП в Польше: автобус с украинцами снесло в кювет, пострадали 11 пассажиров, фото — Wyborcha

Впоследствии автобус вытащили из кювета, а пассажиров разместили в ближайшей школе.

«Ракурс» сообщал, что в июне в Польше произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Украины.


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Автобус с украинцами снесло в кювет в Польше, пострадали 11 пассажиров (ФОТО)

Автобус с украинцами снесло в кювет в центральной Польше. Пострадали 11 пассажиров. Авария произошла утром 7 июля на скоростной трассе А4. Полиция не исключила, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем

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15:19
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