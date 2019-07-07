Автобус с украинцами снесло в кювет в Польше, пострадали 11 пассажиров (ФОТО)https://racurs.ua/n124021-avtobus-s-ukraincami-sneslo-v-kuvet-v-polshe-postradali-11-passajirov-foto.htmlРакурс
Автобус с украинцами снесло в кювет в центральной Польше. Пострадали 11 пассажиров. Авария произошла утром 7 июля на 198 километре скоростной трассы А4 между городами Ополе и Катовице.
В автобусе путешествовали 37 человек, в том числе один ребенок, сообщает Wyborcha со ссылкой на местную полицию. Транспортное средство съехало в ров, в результате чего 11 человек получили травмы.
Представитель польской спасательной службы заявил, что части пассажиров помощь не понадобилась, но пятеро украинцев были доставлены в больницы. На трассе образовались пробки, поскольку ее пришлось перекрывать для приземления вертолетов, которые эвакуировали пострадавших.
Автобус ехал в направлении Вроцлава. По неизвестным причинам он съехал с трассы в придорожную канаву и перевернулся. Полиция не исключила, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем.
Впоследствии автобус вытащили из кювета, а пассажиров разместили в ближайшей школе.
«Ракурс» сообщал, что в июне в Польше произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Украины.