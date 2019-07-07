ДТП в Польше: автобус с украинцами снесло в кювет, пострадали 11 пассажиров, фото — Wyborcha

https://racurs.ua/n124021-avtobus-s-ukraincami-sneslo-v-kuvet-v-polshe-postradali-11-passajirov-foto.html

Ракурс

Автобус с украинцами снесло в кювет в центральной Польше. Пострадали 11 пассажиров. Авария произошла утром 7 июля на 198 километре скоростной трассы А4 между городами Ополе и Катовице.

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В автобусе путешествовали 37 человек, в том числе один ребенок, сообщает Wyborcha со ссылкой на местную полицию. Транспортное средство съехало в ров, в результате чего 11 человек получили травмы.

Представитель польской спасательной службы заявил, что части пассажиров помощь не понадобилась, но пятеро украинцев были доставлены в больницы. На трассе образовались пробки, поскольку ее пришлось перекрывать для приземления вертолетов, которые эвакуировали пострадавших.

Автобус ехал в направлении Вроцлава. По неизвестным причинам он съехал с трассы в придорожную канаву и перевернулся. Полиция не исключила, что водитель транспортного средства мог уснуть за рулем.

Впоследствии автобус вытащили из кювета, а пассажиров разместили в ближайшей школе.

«Ракурс» сообщал, что в июне в Польше произошло ДТП, в котором погибли трое граждан Украины.