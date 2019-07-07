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ДТП у Польщі: автобус з українцями знесло в кювет, постраждали 11 пасажирів, фото — Wyborcha

Автобус з українцями знесло в кювет у Польщі, постраждали 11 пасажирів (ФОТО)

7 лип 2019, 15:19
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Автобус з українцями знесло в кювет у центральній Польщі. Постраждали 11 пасажирів. Аварія сталася уранці 7 липня на 198 кілометрі швидкісної траси А4 між містами Ополє та Катовіце.

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В автобусі подорожували 37 осіб, в тому числі одна дитина, повідомляє Wyborcha з посиланням на місцеву поліцію. Транспортний засіб з’їхав у рів, у результаті чого 11 людей отримали травми.

ДТП у Польщі: автобус з українцями знесло в кювет, постраждали 11 пасажирів, фото — Wyborcha

Представник польської рятувальної служби заявив, що частині пасажирів допомога не знадобилася, але п’ятеро українців були доставлені до лікарень. На трасі утворилися затори, оскільки її довелося перекривати для приземлення вертольотів, якими евакуйовували постраждалих.

Автобус їхав у напрямку Вроцлава. З невідомих причин він з’їхав з траси у придорожню канаву і перекинувся. Поліція не виключила, що водій транспортного засобу міг заснути за кермом.

Згодом автобус витягли з кювету, а пасажирів розмістили у найближчій школі.

ДТП у Польщі: автобус з українцями знесло в кювет, постраждали 11 пасажирів, фото — Wyborcha

«Ракурс» повідомляв, що у червні в Польщі сталася ДТП, у якій загинули троє громадян України.


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