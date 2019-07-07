Погода в Украине 8 июля: понедельник принесет грозы в большинство областей. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 8 июля принесет дожди, ливни и грозы. Солнечная погода ожидается только в части северных, центральных и западных областей.

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На завтра метеорологи объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 8 июля будет солнечной и без осадков. Ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ночью составит 15−17° тепла. Днем воздух в столице прогреется до 21−23°.

Во Львове понедельник принесет дождь и грозы. Столбики термометров днем ​​поднимутся до 20−22° тепла, а ночью будет 10−12°.

В Днепре 8 июля будет сильный ливень и грозы. Ночью температура воздуха составит 17−19° тепла, а днем ​ 23−25​​°.

В Одессе в понедельник ожидаются значительные осадки в виде дожди и грозы. Температура ночью 20−22° тепла, а днем ​ 25−27°.

В Харькове днем ​​будет сильный дождь и гроза. Ночью столбики термометров поднимутся до 17−19° тепла, а днем до 23−25​​°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 8 июля будет относительно спокойной, в течение суток возможные небольшие возмущения.

Как ранее сообщалось, в Украине объявлено штормовое предупреждение.