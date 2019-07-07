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Погода в Україні 8 липня: понеділок принесе грози в більшість областей. Фото: Ракурс

Погода в Україні 8 липня: понеділок принесе грози в більшість областей (КАРТА)

7 лип 2019, 15:25
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Погода в Україні 8 липня принесе дощі, зливи та грози. Сонячна погода очікується лише в частині північних, центральних та західних областей.

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На завтра метеорологи оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погода в Києві 8 липня буде сонячною та без опадів. Очікується значне похолодання. Температура повітря вночі становитиме 15−17° тепла. Вдень повітря в столиці прогріється до 21−23°.

У Львові понеділок принесе дощ та грози. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до 20−22° тепла, а вночі буде 10−12°.

У Дніпрі 8 липня буде сильна злива та грози. Вночі температура повітря становитиме 17−19° тепла, а вдень — 23−25°.

В Одесі в понеділок очікуються значні опади у виді дощі та грози. Температура вночі 20−22° тепла, а вдень — 25−27°.

У Харкові днем ​​буде сильний дощ та гроза. Вночі стовпчики термометрів піднімуться до 17−19° тепла, а вдень — до 23−25°.

Погода в Україні 8 липня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Києві 8 липня буде відносно спокійною, протягом доби можливі невеликі обурення.

Геомагнітна обстановка у Києві 8 липня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомлялося, в Україні оголошено штормове попередження.

Джерело: Ракурс


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